تعليق غير متوقع من جمال العدل على أفعال محمد رمضان.. فيديو

كشف المنتج جمال العدل تفاصيل عمل الفنان محمد رمضان مع شركة العدل.

وأضاف جمال العدل خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن فيلم ع الزيرو مميز وأخد رد فعل نقدي جديد ومتفرجين جدد أيضا، مشيرا إلا أنه لم يحقق نجاحا كبيرا لأنه لم يشبه قوالب أفلام العيد.

وأكد جمال العدل قائلا: أختلف تماما مع محمد رمضان بشأن ما يقوم به أو ينشره على منصات السوشيال ميديا، لكنه يرى أن هذا نجاح بالنسبة له من خلال تصدره التريند، وهل هو مش عارف إنه هيتشتم؟، متابعا: محمد رمضان بيجيب إحباط للشباب لما ينشر صوره له مع سياراته.

مسرحية كوكو شانيل

وبشأن مسرحية كوكو شانيل، قال المنتج جمال العدل المسرحية تكلفت كثيرا نظرا لقيمة شريهان، وهناك أعمال متعددة لها غير مرتبطة برمضان.

وتابع العدل: التركيز الفترة المقبلة ستكون على السوق السينمائي الشعبي، والسعودية تنجح في هذا الآن بعرض أفلام مصرية وهندية وأمريكية، وصناعة الأفلام متعلقة بالأوبئة مثل كورونا والنظام الاقتصادي، وهناك فيلمين مقبلين سيتم الكشف عن تفاصيلهما قريبا، معقبًا : من المحتمل أن يكون هناك عمل مع يوسف الشريف.

وحول إنتاج أرض النفاق 2، علق قائلا: محمد هنيدي جاء لي وطلب إنتاجه من خلال شركة ابنته، وله الحق في ذلك، لكني رفضت من الناحية الأخلاقية فقط، واختياراته مدمرة حياته لكنه ما يزال الكوميديان المميز المؤثر.

واختتم جمال العدل قائلا: يسرا ونيللي من الفنانات اللي مش بتتكلم معايا في فلوس عكس هنيدي تماما.