جمال العدل: يسرا لن تشارك في أي أعمال درامية في رمضان 2024.. فيديو

أكد المنتج جمال العدل، أن الفنانة يسرا لن تظهر في أي عمل درامي رمضان 2024 المقبل، وذلك بناء على رغبتها، معقبًا: « كلمتها أكتر من مرة علشان تشارك في رمضان المقبل، وهي فضلت الراحة، هي صاحبة الشركة مش بنت الشركة واحترمت رغبتها».

وأضاف جمال العدل خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه يتمنى أن تتحول المسلسلات الدرامية إلى 15 حلقة فقط، حتى لا يكون هناك مط في الأحداث، مضيفًا: «هناك مسلسلات 7 أو 8 حلقات حاليا وتجذب الجمهور».

الفنانة يسرا

وتابع: الفنانة يسرا حققت العديد من النجاحات الكبيرة مع شركة العدل جروب، مثل: «فوق مستوى الشبهات».