عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال العدل: يسرا لن تشارك في أي أعمال درامية في رمضان 2024.. فيديو

جمال العدل
جمال العدل

أكد المنتج جمال العدل، أن الفنانة يسرا لن تظهر في أي عمل درامي رمضان 2024 المقبل، وذلك بناء على رغبتها، معقبًا: « كلمتها أكتر من مرة علشان تشارك في رمضان المقبل، وهي فضلت الراحة، هي صاحبة الشركة مش بنت الشركة واحترمت رغبتها».

وأضاف جمال العدل خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه يتمنى أن تتحول المسلسلات الدرامية إلى 15 حلقة فقط، حتى لا يكون هناك مط في الأحداث، مضيفًا: «هناك مسلسلات 7 أو 8 حلقات حاليا وتجذب الجمهور».

الفنانة يسرا

وتابع: الفنانة يسرا حققت العديد من النجاحات الكبيرة مع شركة العدل جروب، مثل: «فوق مستوى الشبهات». 

أعمال درامية الإعلامية شيرين سليمان الفنانة يسرا المسلسلات المسلسلات الدرامية المنتج جمال العدل برنامج سبوت لايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

خبير آثار لـ صدى البلد: من حق مصر مطالبة إسرائيل بـ100 مليار دولار

ترشيحاتنا

شهادات إدخار بأعلى فائد وقروض بدون فوائد في هذه البنوك

جوزك الدكتور وابنك اللي بتّاجري بيه| فادى خفاجة يوجه رسالة لـ مها أحمد ويخلع ملابسه

هل يجوز اعتبار التبرعات للشعب الفلسطيني من زكاة المال؟.. دار الإفتاء ترد

في حب فلسطين.. مدافعون عن غزة يحاصرون رئيس وزراء كندا أثناء تناول الطعام

الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم من الجهتين الغربية والجنوبية وإطلاق كثيف للرصاص

مصر للطيران وسند الإماراتية تتعاونان لتعزيز خدمات صيانة المحركات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحب الله.. هبوط طارئ لطائرة في روما بسبب راكب مصري .. ما الذي حدث؟

برج القوس ..وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| موجة سعادة

عمرو أديب يحتفل بزفاف نجله.. صور

بفستان بسيط.. أول صور للعروسة من حفل زفاف نجل عمرو أديب

فيديو

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ