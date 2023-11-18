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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أغلبهم أطفال .. قصف على خان يونس يتسبب في استشهاد 26 فلسطينيا| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بأن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت دة شقق سكنية في مدينة خان يونس بقطاع غزة ما أدى لاستشهاد نحو 26 فلسطينيًا أغلبهم من الأطفال.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة بالضفة

قصف إسرائيلي يستهدف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة شرق نابلس

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وجنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار.

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