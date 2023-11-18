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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل: السلطة الفلسطينية فقط يمكنها السيطرة على غزة بعد الحرب

صدى البلد

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية فقط هي التي يمكنها السيطرة على غزة بعد الحرب.

كما أكد بوريل أن الأوضاع في غزة غير مواتية للعمل الإنساني، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحشية التي تقوم بها إسرائيل في أداء عملياتها لا يمكن تبريرها.

وأضاف "بوريل"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "تحدثت أمس مع السلطات الإسرائيلية، وأكدت لهم أن البشاعة لا تبرر ببشاعة أخرى"، مؤكدًا أن الهجوم على الأطفال في المدارس والمستشفيات أمر لا يمكننا تقبله.

كما أكد أن مجلس الأمم المتحدة تبنى قرارًا إنسانيًا لتمرير المساعدات الإنسانية والمياه والوقود إلى قطاع غزة، وعودة المرافق الحيوية إلى العمل.

إسرائيل الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء الفلسطيني جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

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