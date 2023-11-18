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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض يضم أعمال مدحت نصر فى متحف الفنون بالإسكندرية.. اعرف موعد افتتاحه

صدى البلد

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضا للفنان القدير مدحت نصر، اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً، بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ويعقب الافتتاح ندوة حول تجربة الفنان يتحدث خلالها كلا من الدكتور وليد قانوش، والدكتورة أمل نصر، والدكتورة عزة أبو السعود، ويستمر المعرض حتى 9 ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور وليد قانوش، إن "الفنان الكبير مدحت نصر له بصمة وأسلوب وطابع خاص لا يخطئه أحد، حيث يعبر في أعماله عن الواقعية المحسوسة وليس الواقعية المرئية، كما ظل أسلوبه يتميز بالثبات في سماته العامة وفق الحقل التشكيلي والتصويري الذي تتناغم فوقه الأشكال والرموز التي تنصهر في الخلفية بطريقة فطرية صافية وعذبة، مجال بصري زاخر بالإمكانات الجمالية والرمزية، بالحلم والخيال الذي يمررهما بسلاسة إلى الآخر".

الفنان مدحت نصر من مواليد الإسكندرية 1948، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة 1971، ماجستير الفنون الجميلة 1976 (إمكانيات التصوير الضوئي في فن الصورة المطبوعة)، دكتوراه الفلسفة في التصميم المطبوع 1983 (التصوير الضوئي أداة من أدوات التشكيل في التصميم المطبوع)، عين معيداً بالكلية وتدرج في عضوية هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية من 1971 إلى 1988، أقام سبعة عشر معرضاً خاصاً، وشارك في العديد من المعارض الجماعية القومية والدولية، كما شارك في الكثير من ورش العمل وفي العديد من لجان التحكيم في مصر والخارج.

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وعبر مشواره الفنى نال عدداً من الجوائز والتكريمات من بينها جوائز بينالي الإسكندرية الدولي الثاني عشر، الثالث عشر، والثاني والعشرين – جوائز المعرض العام 1981، 1982، 1984 – شهادة تقدير من ترينالي مصر الدولي الثاني لفن الجرافيك 1997 – جائزة القطع الصغيرة 2000 – شهادة تقدير كلية التربية الفنية القاهرة جامعة حلوان 2000.

 وللفنان مقتنيات لدى متحف الفن الحديث – متحف كلية التربية الفنية جامعة حلوان – متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية – دار الأوبرا بالقاهرة – قاعة المؤتمرات بالقاهرة – مكتبة الإسكندرية – كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية – المكتبة القومية بفالون السويد – ومقتنيات خاصة بمصر – إنجلترا – الكويت – ألمانيا – السعودية – إيطاليا – الأردن - السويد – أمريكا.

فنون تشكيلية الدكتور وليد قانوش الفنون التشكيلية الفنون الجميلة المعارض الجماعية هيئه التدريس

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