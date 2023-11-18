سولار وسجائر.. إحباط تهريب سلع إلى السوق السوداء بالأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن "الأقصر" من ضبط (سائق – عاطل "لأحدهما معلومات جنائية") .. حال إستقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة أرمنت محمل عليها (15 برميل سولار بإجمالى 2500 لتر بدون أوراق أو مستندات).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وأقرا بتحصلهما عليها من (مالك محطة وقود) "أمكن ضبطه".

وتم ضبط (مالك محل سجائر "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الأقصر.. وبحوزته (8058 عبوة سجائر – 419 علبة معسل – 20 علبة دخان لف) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.