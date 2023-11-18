قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة الي المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، البدء في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024

و وفي هذا الاطار أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا لمديريات التربية والتعليم قالت خلاله : نظرا لبدء الإعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بنوعياتها المختلفة (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) لعام ٢٠٢٤، فقد وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الإعلان عن ترشيحات رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ل امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) بجميع القطاعات للعام الدراسي۲۰٢٣/ ٢٠٢٤ .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة اتخاذ اللازم نحو الإعلان داخل المديرية والإدارات التعليمية لمن يرغب في التقدم لوظائف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ل امتحانات الدبلومات الفنية 2024 (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي)

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد إجراء المقابلات للمتقدمين للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، يتم اختيار وترشيح الآتي:



عدد 8 لكل لجنة إدارة (4 لمنصب الرئيس + 4 لمنصب الوكيل)



عدد 8 لكل لجنة نظام ومراقبة (4 لمنصب الرئيس + 4 لمنصب الوكيل).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يكون الترشيح وفقا للضوابط التالية:

يطبق ما جاء في النشرة العامة رقم (1) بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۱ بشأن الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات(ما لم يتم استحداث نشرة جديدة لهذا العام)



الموانع العامة

كل من تسري عليه هذه النشرة يجب ألا يكون لديه مانع من الموانع التالية:



الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة ١٩٩٢م.



الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة .



ان يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



الموانع الخاصة



يجب فيمن نصت عليهم بهذه المادة ألا يكون لديهم أي مانع من الموانع الأتية:



أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام.



أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ((أي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم

منها الطلاب)).



منها الطلاب)). أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة -



الشروط الخاصة



يشترط بشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة



الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.



أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني (تجاري - فندقي - زراعي صناعي) للعمل المرشح له (رئيسا أو وكيلا).



أن يكون كل من (رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة) شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل).



الحصول على تقدير (ممتاز) بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة ٢٠١٦ بشان قانون الخدمة المدنية وتقدير (كفء) للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخريين.



خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة -رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم (حجرة) - يجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.



أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الألى



أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.



ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.



ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة (الإدارة - النظام والمراقبة) وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء.



ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.



يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني إذا تطلب الأمر ذلك.



وقد وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الإعلان بالمديرية والإدارات التعليمية لكل من لكل من تنطبق عليه الشروط

ويرغب في التقدم للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، وعمل مقابلات مع كل من تنطبق عليه الشروط لاختيار ، وترشيح عدد أربعة (4) فقط لكل وظيفة (رئيس - وكيل) وإرسالها إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني مرفق بها جميع المستندات المطلوبة لكل وظيفة، على أن يتم التقدم للمديريات اعتبارا من يوم الأحد الموافق ۱۱/۱۹/ ۲۰۲۳ وحتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۲۳، ثم بعد ذلك يتم إجراء



وتعقد المقابلات للمتقدمين للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بالمديرية ابتداء من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱۱/٢٦ حتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۱۱/٣٠، ويتم موافاة الوزارة بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في موعد غايته

الثلاثاء الموافق ٥ /١٢ /۲۰۲۳ حتى يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لهم بعد ذلك بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (قطاع الكتب - الطالبية - فيصل) فور استلام الاستمارات من المديريات ومراجعتها طبقا للشروط الواردة.

وضددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة التنبيه مشددا على كافة المتقدمين بأنه لن يتم استلام أي مستندات خاصة بالمرشحين إلا من مندوب المديرية القائم بالتسليم بتفويض رسمي معتمد من مدير المديرية، ولن يتم الالتفات إلى أية مستندات تخص المرشحين ترد عن طريق البريد

أو تسلم باليد أو ترد بعد واعيد المذكورة للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، حيث تعتبر هذه الحالة غير مطابقة للشروط الواردة.. مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلى للمرشحين يتعلق بمهام وأليات وفنيات الوظيفة المرشح لها (رئيس ـ وكيل).