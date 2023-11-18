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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زعيم الأغلبية البرلمانية: الرئيس السيسي القائد المناسب في التوقيت المناسب

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

أكد عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب رئيس تضامن النواب فى تصريحات صحفية أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فارقة في تاريخ مصر والشعب المصري متمسك بالرئيس السيسي لأن يكون رئيسا لمصر خلال الفترة الرئاسية المقبلة لأنه الأقدر والأكفأ علي قيادة مصر في ظل الظروف والتحديات التي تواجه العالم وهو القائد المناسب في التوقيت المناسب لقيادة دولة بحجم مصر صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم زعيم الأغلبية البرلمانية أحمد قنديل.


وأشار القصبي أوضح فى تصريحات له  أن مشاركة المواطنين و الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 واجب وطني لخروج الاستحقاق الدستورى بشكل ديمقراطى يليق بمصر واستكمال التجربة الديمقراطية وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر في ظل التحديات الإقليمية يتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة.

وتابع زعيم الأغلبية بمجلس النواب المشاركة الواسعة تعزز الديمقراطية والتنوع و تثري الحياة السياسية لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية و رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية وما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات تأكيد على مبدأ المواطنة الذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، والتوافد على صناديق التصويت هو شرط المواطنة .
 

السيسي الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية النواب عبدالهادى القصبى

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