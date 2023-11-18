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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتحاد شباب العمال بالقليوبية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي.. ومجاهد نصار : يجب اصطفاف الشعب على قلب رجل واحد

مؤتمر دعم الرئيس
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار

شهد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، مساء أمس ،  بنادي التنمية الشبابية بشبرا الخيمة المؤتمر الجماهيري الحاشد؛ والذي نظمه الاتحاد العام لشباب العمال بفرع محافظة القليوبية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر المؤتمر الجماهيري النائب  عادل عامر ، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، والإعلامي زين العابدين رشدي ، وأعضاء الاتحاد العام لشباب العمال بالمحافظة وهيئة مكاتب اللجان بالاتحاد بالمحافظة والمراكز، وبمشاركة أعضاء الاتحاد العام لشباب العمال  

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداداً على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي كلمته، رحب  عبد العزيز سمير ، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال ، بالنائب مجاهد نصار، والنائب عادل عامر ، و الحضور، مسلطاً الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ،  مؤكداً  أن الاتحاد العام لشباب العمال يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ويضع خطة جديدة لاستثمار القواعد المنتشرة في أرجاء المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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مصر ستظل بلد الأمن والأمان

ومن جانبه اكد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وستظل شامخة قوية بقيادتها وجيشها وشعبها ، موضحاً أن مصر نجحت تحت قيادة الرئيس السيسي؛  وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار جنباً إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودولياً وعلى رأسها استعادة مصر مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وأضاف نصار أنه يدعو الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته إلى الاصطفاف على قلب رجل واحد لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة البناء والعطاء التي بدأها متمنياً التوفيق والازدهار لمصرنا الحبيبة.

فيما أجمع أعضاء الاتحاد العام لشباب العمال على تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان ومزيد من البناء.

مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مؤتمر دعم الرئيس السيسسي بمشاركة النائب مجاهد نصار
مجاهد نصار لجنة الصناعة بمجلس النواب نادي التنمية الشبابية شبرا الخيمة الاتحاد العام لشباب العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية مؤتمر جماهيري حاشد

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