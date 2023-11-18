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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الشوفان للبيبي من اتمام الشهر السادس وفوايده…

المكونات:
3/4 كوب ماء
ملعقتين من الشوفان (الحبة الكامله) مطحون

الطريقة:
نضع الماء والشوفان علي نار متوسطه ونقلب باستمرار حتي الغليان نقوم بتهدئة النار حتي يصل للقوام المطلوب (زي المهلبيه).. 
نترك الشوفان يبرد تماما ثم نضيف الفاكهه والبروتين (ممكن زبادي او مكسرات نيه مطحونه ناعم).. 
ممكن نضيف للشوفان خضار ولحمة او فراخ عادي بردو..

* يفضل شوفان الحبة الكامله لأن قيمته الغذائية اعلي من سريع التحضير.. 
* يفضل استخدام حلل ستانلس لتحضير طعام البيبي ولو اي نوع آخر نتأكد انها ليست مخدوشه..

*فوائد الشوفان للرضع:
- يعتبر الشوفان من الأغذية الغنية بكميات كبيرة من الكربوهيدرات والتي تعمل على إعطاء الطاقة للطفل.
- إضافًة للبروتينات التي تساعد على بناء العضلات.
- والألياف التي تساعد على تحسين وتسريع عمليّة الهضم‚ وبالتالي منع حدوث الإمساك أو الإسهال أو مشاكل الأمعاء والجهاز الهضمي الأُخرى.
- يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأساسيّة ومضادات الأكسدة، وتساعد هذه المواد في الحفاظ على صحة عظام الرُضّع والأطفال.

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