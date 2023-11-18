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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشهر أمراض الخريف والشتاء.. علاج التهاب الحلق

التهاب الحلق
التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق من المشكلات الشائعة بشكل كبير خلال الشتاء والخريف خاصة أنه من أشهر الأعراض الجانبية لنزلات البرد والانفلونزا.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم طرق علاج التهاب الحلق ، وفقا لما جاء في موقع NHS.

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 للمساعدة في تهدئة التهاب الحلق وتقصير مدة استمراره، يمكنك:

الغرغرة بالماء الدافئ والمالح (لا ينبغي للأطفال تجربة ذلك)
اشرب الكثير من الماء
تناول الأطعمة الباردة أو اللينة
تجنب التدخين أو الأماكن المليئة بالدخان
مص مكعبات الثلج أو مصاصات الثلج أو الحلويات الصلبة – ولكن لا تعطي الأطفال الصغار أي شيء صغير يصعب مصه بسبب خطر الاختناق. 

يمكن للصيدلي أن يساعدك في علاج التهاب الحلق من خلال مايلي :

يمكنك أن تسأل الصيدلي عن طرق تخفيف الألم والانزعاج الناتج عن التهاب الحلق، مثل:

الباراسيتامول أو الإيبوبروفين
معينات طبية تحتوي على مخدر موضعي أو مطهر أو دواء مضاد للالتهابات
رذاذ مخدر (على الرغم من عدم وجود دليل يذكر على أنه يساعد)
يمكنك شراء هذه العلاجات من السوبر ماركت أو من الصيدلي بدون وصفة طبية. 

التهاب الحلق الباراسيتامول الإيبوبروفين الأطعمة الباردة تهدئة التهاب الحلق شرب الكثير من الماء علاج التهاب الحلق

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