صحة غزة: مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال بمدرستي الفاخورة وتل الزعتر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن المحزرتين التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مدرستي الفاخورة وتل الزعتر أسفرت عن سقوط مئات الشهداء.

كانت قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بمدرسة تل الزعتر شمال قطاع غزة بالتزامن مع مجزرة مدرسة الفاخورة.

وواصلت قوات الإحتلال قصف جباليا شمال غزة بقذائف الفسفور

وارتكبت مجزرة اخري بحق عائلة حسن ياسين أبو حبل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد قصف منزلها الذي يعيش فيه 32 فرداً.



وقصف جيش الاحتلال النازحين في مدرسة الفاخورة شمال غزة.

يذكر أن عشرات المواطنين استشهدوا ، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلون أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين حتى اللحظة، واصابة العشرات بجروح.

وذكرت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أن 60 شهيدا وصلوا المستشفى جراء القصف المتواصل من أنحاء متفرقة في القطاع.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلا في ميدان بيت لاهيا شمال القطاع.

وتواجه الطواقم الطبية والدفاع المدني صعوبة بالغة في الوصول إلى أماكن الاستهداف، وانتشال جثامين الشهداء والجرحى، خصوصا بعد خروج 26 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة.

كانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة في وقت سابق بحق ذات المدرسة بعدما قصفت بشكل متعمد مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا في قطاع غزة.

وتخطي عدد الضحايا 150 شهيدًا وجريحًا نتيجة استهداف الاحتلال لمدرسة الفاخورة .