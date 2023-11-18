عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية تطمئن التجار بشأن القيمة المضافة

خلال اجتماع اللجنة
خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية

نجحت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، حل العديد من المشاكل التي تواجه التجار بعد طرحها للنقاش، أبرزها طمأنتهم عدم تجاوز لجان القيمة المضافة الوافدة من القاهرة بعد نقل شكواهم للجهات المعنية بالأمر لتفادي الأخطاء التي ارتكبوها مستقبلًا.

وعقد اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور حسن حسني الخباز، و"نائب أول" إسلام محمد عبد الجليل و"سكرتيرًا" أحمد بخيت محمد، وهبة الله عبد الرؤوف حسني وميرفت يونس سليم وأحمد صبحي أحمد، فيما اعتذر عن الحضور فادي إيميل حليم وشريف أحمد عبد الفتاح وأحمد محمد فرج "أعضاء"، في حضور أحمد عبد الغفار رئيس مأمورية القيمة المضافة، وهشام إبراهيم رئيس قسم معلومات القيمة المضافة، وأحمد الشحات وأحمد إسماعيل رئيسا قسم الشهادات والشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية.

مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية يناقش الخطط المستقبلية لدورة 2023

برئاسة سعيد شعيب.. تشكيل لجنة الخدمات بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية

وقال الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية: إنه تم التوصية ضرورة تسجيل المنشآت الإدارية والتجارية ذات الملكية الخاصة لإيجاد الحل المناسب لتسهيل عمليات الترخيص وتحديد الاختصاصات بين الغرفة التجارية ومحافظة الإسماعيلية.

وأضاف "الخباز"، أنه تم التدخل لحل أزمة سداد التجار كافة الاستحقاقات طرفهم باستخدام "الفيزا" حيث تم الاتفاق الإعلان عن وجودها لدى قسم الشهادات بالغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وأشار الدكتور حسن الخباز، إلى أنه تم مناقشة وإعداد خطاب لتسليمه لرئيس مجلس إدارة الغرفة حتى يخاطب سجل الغرفة التجارية بعدم تعقيد الأمور وإيجاد حل لشكاوى التجار والمحاسبين القانونيين فيما يختص الاكتفاء استلام إفادة مصلحة الضرائب طالما تحتوي على رقم التسجيل الضريبي.

وأوضح "الخباز"، أن اللجنة الاقتصادية أوصت بتيسير إجراءات استخراج شهادة القيمة المضافة للتجار إما بإعطاء إفادة لهم أنها سارية مختومة بختم النسر أو عمل بدل فاقد أو تالف لحين صدور تعليمات أخرى من مصلحة الضرائب.

وطالب الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية، أحمد عبد الغفار رئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة إصدار بيان بالمشاكل التي يواجهها  في ضريبة الدخل التي ألمح أن الفترة السابقة حدث تسجيل عدد كبير بعناوين وهمية وتم حصرها خلال عامي 2013/2014، حيث أصبح الوصول لأصحابها مستحيلًا.

وأكد "الخباز" ، أن الجلسة شهدت طرح رؤية اللجنة الاقتصادية أن يكون هناك تعاون كامل بين الغرفة التجارية ورئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة، بعقد ندوات توعية للتجار بكافة الشُعب للحفاظ على سلامة ونجاح نشاطهم التجاري.

من جانبه ، رحب أحمد عبد الغفار رئيس مأمورية القيمة المضافة، بالتعاون مع الغرفة التجارية وتنظيم ندوات توعوية للتجار لزيادة النشاط التجاري.

الغرفة التجارية بالإسماعيلية القيمة المضافة اخبار مصر مال واعمال التجار و الضرائب Finanace Real Estete

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب| اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة بدون طعام

آيفون محدودي الدخل سعره 5900 جنيه فقط.. موبايل جديد من ريلمى

موضوعات متعلقة

رئيس الغرفة التجارية ومدير التموين بالإسماعيلية يتفقدان مبادرة تخفيض الأسعار.. صور

ترشيحاتنا

استعدادات مكثفة لنقل عدد من الأطفال الخدج الفلسطينيين إلى معبر رفح

المصابون يفترشون الطرقات .. أوضاع صحية صعبة في المستشفى الإندونيسي بغزة

السيسى يطّلع على نتائج جولة وزير القوات المسلحة الفرنسى لتهدئة الأوضاع بالمنطقة

اونروا: دخول شاحنتي وقود يوميا 'غير كاف' لنقل المساعدات في غزة

إصابة منافس محمد صلاح في صراع هدافي الدوري الإنجليزي| تفاصيل

فداء الشندويلى: شيخ الأزهر طلب مني كتابة سيناريو المنبر ولم يتدخل فيه.. ومررت بـ ثلاث لجان للموافقة عليه| حوار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أميرة أديب تشعل حفل زفاف ابن عمها.. فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي

شبه بعض … فساتين زفاف زوجة نجل عمرو أديب تثير الجدل على سوشيال ميديا| شاهد

بعيدا عن مراكز التجميل| علاجات منزلية للتخلص من تجاعيد الشفاه

في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي

فيديو

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ