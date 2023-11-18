خرق للقانون الدولي .. الأردن يدين استهداف النازحين بمدرستي الفاخورة وتل الزعتر

أدان الأردن، اليوم السبت، استهداف النازحين من أهالي قطاع غزة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومدرسة تل الزعتر.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان صادر عنها، إن استهداف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر خرق فاضح للقانون الدولي، في ظل غياب موقف دولي يوقف هذه الحرب المستعرة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.

واستنكرت الخارجية الأردنية جرائم الحرب البشعة والمتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

‏‎‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض الأردن وإدانته الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية كافة، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصةً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

‏‎وقال القضاة، إنّ استمرار غياب العدالة والحماية للفلسطينيين، واستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، دون أن يفضي ذلك إلى تحرك دولي فاعل لوقف العدوان الغاشم عليهم، يمثل تدهورا خطيرا يجب وقفه فورا.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة ووقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة.

‏‎كما دعا القضاة، المجتمع الدولي، والمنظمات والأجهزة الدولية، وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها وقف هذه المأساة التي ينتجها هذا العدوان.