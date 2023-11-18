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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد طفلين فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل شرق رفح

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة .. صورة أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد طفلين فلسطينيين، اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا شرق مدينة رفح.

وحسب الوكالة الفلسطينية، تم استشهاد طفلين وأصيب عدد من الفلسطينيين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الجنينة في محيط مستشفى النجار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن توسيع عملياته الهجومية في قطاع غزة لتشمل جباليا والزيتون.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إنه يقوم بتوسيع هجماته في قطاع غزة، وتنفذها الفرقة 36 في حي الزيتون بمدينة غزة، والفرقة 162 في جباليا.

وأضاف في بيان صادر أن القيادة الجنوبية “تواصل توسيع أنشطتها العملياتية في أحياء إضافية” وتعمل على “استهداف وضرب البنية التحتية لحماس.

فلسطين طائرات الاحتلال الاسرائيلي رفح

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