الأمم المتحدة تحذر من عدم كفاية الوقود للعمليات الإنسانية في غزة

أعرب المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، عن قلقه يوم السبت إزاء موافقة إسرائيل على نصف الحد الأدنى اليومي من متطلبات الوقود للعمليات الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أنها لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وشدد لازاريني على أن الكمية المعتمدة غير كافية لتغطية العمليات الحيوية مثل محطات تحلية المياه ومضخات الصرف الصحي والمستشفيات ومضخات المياه في مراكز الإيواء وشاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف والمخابز وشبكات الاتصالات. وشدد على ضرورة عدم تقييد الوقود لهذه الأنشطة الحيوية.

سيؤدي النقص في الوقود، بحسب لازاريني، إلى تأثير كبير على الحياة اليومية لسكان غزة. وسوف ينخفض الوصول إلى مياه الشرب النظيفة بمقدار الثلثين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خطر الإصابة بالأمراض سيزداد مع استمرار غمر أجزاء كبيرة من غزة بمياه الصرف الصحي بسبب عدم كفاية ضخ المياه. ويشكل عدم القدرة على إزالة 70% من النفايات خطراً صحياً شديداً على السكان.

سلط لازاريني الضوء على التخفيض القسري في عدد شاحنات المساعدات التي تعبر يوميا إلى رفح، مضيفا أنه لا ينبغي للمنظمات الإنسانية أن تضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة بين الأنشطة المنقذة للحياة.