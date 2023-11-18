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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤامرة على الدولة.. رئيس مواطنون ضد الغلاء: السوق انتشر فيه الجشع.. فيديو

السلع
السلع

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، إن فكرة الاستغناء عن السلع قديمة والسوق انتشر فيه الجشع.

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وأضاف محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، خلال مداخلة عبر فضائية "المحور"،: "أرى رفع الأسعار مؤامرة على الدولة المصرية، ولابد من إجراء استثنائي ضد التجار الجشعين".

 

وأشار محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء،: "وصول سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها جريمة"، مضيفا: "الرقابة على السوق صعبة في ظل نقص عدد مفتشي التموين".

 

وتابع: "عدم تدوين السعر على المنتج يفتح الباب أمام المتلاعبين بالأسعار"، مشيرا: "هناك اتفاقات بين كبار التجار لرفع الأسعار وأطالب بالتحقيق فيها"، موضحا: "أطالب باستبعاد ممثلي التجار والصناع من جهاز حماية المنافسة لضمان عدم تعارض المصالح".

 

واسترسل: "البعض يسعى لتعظيم أرباحه على حساب المواطن..وصناع السجائر لا يحققون أرباحا مثل التجار"، معقبا: "ما يحدث في سوق السجائر جريمة".
 

 

 

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