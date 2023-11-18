مؤامرة على الدولة.. رئيس مواطنون ضد الغلاء: السوق انتشر فيه الجشع.. فيديو

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، إن فكرة الاستغناء عن السلع قديمة والسوق انتشر فيه الجشع.

وأضاف محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، خلال مداخلة عبر فضائية "المحور"،: "أرى رفع الأسعار مؤامرة على الدولة المصرية، ولابد من إجراء استثنائي ضد التجار الجشعين".

وأشار محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء،: "وصول سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها جريمة"، مضيفا: "الرقابة على السوق صعبة في ظل نقص عدد مفتشي التموين".

وتابع: "عدم تدوين السعر على المنتج يفتح الباب أمام المتلاعبين بالأسعار"، مشيرا: "هناك اتفاقات بين كبار التجار لرفع الأسعار وأطالب بالتحقيق فيها"، موضحا: "أطالب باستبعاد ممثلي التجار والصناع من جهاز حماية المنافسة لضمان عدم تعارض المصالح".

واسترسل: "البعض يسعى لتعظيم أرباحه على حساب المواطن..وصناع السجائر لا يحققون أرباحا مثل التجار"، معقبا: "ما يحدث في سوق السجائر جريمة".

