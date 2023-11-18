عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خيري رمضان: حلقة الدحيح عن أرض فلسطين عبقرية علمية وصفت ما حدث

صدى البلد

علق الإعلامي خيري رمضان، على حلقة أحمد الغندور (الدحيح) عن القضية الفلسطينية، بعد تخطيها ملايين المشاهدات في أيام بسيطة، مؤكدا أن هذه الحلقة عبقرية علمية، وحلقة توثيقية، تصف بكل الدقة، ما حدث على أراضي العرب في فلسطين.

وأشار "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أن المميز في حلقة الدحيح، أنه استند في مراجعه، إلى مراجع إسرائيلية، ولم يستند إلى مراجع عربية؛ ليوثق ما حدث في هذه الأرض، وكيف جاء الاحتلال الإسرائيلي إلى أرض فلسطين.

الاحتلال الإسرائيلي سيظل عدوًا لنا

وأوضح خيري رمضان، أن الاحتلال الإسرائيلي سيظل عدوا لنا، مشددًا على أن أنهم يغرسون في كتبهم للطفل، أننا “كلاب ضالة في حظيرة”.

وطالب بالاستفادة مما جاء في حلقة الدحيح، كحلقة توثيقية لما حدث في فلسطين، مؤكدا: "لا بد أن يكون لدينا الكثيرين مثلهم".

خيري رمضان الدحيح أحمد الغندور القضية الفلسطينية فلسطين الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

ترشيحاتنا

مقتل وإصابة 13 جنديا من جيش الاحتلال في غزة

ببطارية 22 ألف مللي أمبير.. موبايل يقلب سوق الهواتف الذكية 

الاختيار جه منه.. فرج عامر يعلن مفاجأة غير محسوبة عن نجم الأهلي

يمامة: نحتاج تعديلات دستورية.. وتعيين نواب لي حال فوزي بالرئاسة

نجم الشيش المصري يكشف تفاصيل رفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي بكأس العالم للمبارزة

ماذا قال فيتوريا عن المشاغبين الثلاثة في المنتخب ولقاء سيراليون غدا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ