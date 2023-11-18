خيري رمضان: حلقة الدحيح عن أرض فلسطين عبقرية علمية وصفت ما حدث

علق الإعلامي خيري رمضان، على حلقة أحمد الغندور (الدحيح) عن القضية الفلسطينية، بعد تخطيها ملايين المشاهدات في أيام بسيطة، مؤكدا أن هذه الحلقة عبقرية علمية، وحلقة توثيقية، تصف بكل الدقة، ما حدث على أراضي العرب في فلسطين.

وأشار "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أن المميز في حلقة الدحيح، أنه استند في مراجعه، إلى مراجع إسرائيلية، ولم يستند إلى مراجع عربية؛ ليوثق ما حدث في هذه الأرض، وكيف جاء الاحتلال الإسرائيلي إلى أرض فلسطين.

الاحتلال الإسرائيلي سيظل عدوًا لنا

وأوضح خيري رمضان، أن الاحتلال الإسرائيلي سيظل عدوا لنا، مشددًا على أن أنهم يغرسون في كتبهم للطفل، أننا “كلاب ضالة في حظيرة”.

وطالب بالاستفادة مما جاء في حلقة الدحيح، كحلقة توثيقية لما حدث في فلسطين، مؤكدا: "لا بد أن يكون لدينا الكثيرين مثلهم".