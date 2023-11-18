مفيدة شيحة: حلقة الدحيح عن فلسطين كسرت الدنيا

أشادت الإعلامية مفيدة، بحلقة اليوتيوبر أحمد الغندور، عن فلسطين والتي حملت عنوان فلسطين حكاية أرض، والتي تناولت قصة الاحتلال الإسرائيلي لارض فلسطين، معتمدا على مصادر إسرائيلية بحثية في تفاصيل القصة.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن :"الدحيح أحمد الغندور عمل حلقة كسر الدينا بيها عن تاريخ دولة فلسطين، وتفاصيل دقيقة عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، متابعة أن الحلقة حققت مشاهدات غير طبيعية، وخاصة أن كل شيء قاله في الحلقة من مصادر إسرائيلية.

وتابعت مفيدة شيحة، أن الدحيح» تحدث عن فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي من بداية التفكير في إنشاء وطن لليهود وحتى اليوم.

وأكملت مفيدة شيحة، أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في تدمير الأراضي الفلسطينية، وقام بتحويلها إلى مستوطنات، بينما بقيت مدينة غزة تقاوم لتتحول أرضها خلال الحرب الأخيرة إلى مقبرة جماعية لأهلها.



https://fb.watch/oouT3sTkLx/?mibextid=Nif5oz