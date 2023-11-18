عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: حلقة الدحيح عن فلسطين كسرت الدنيا

الدحيح
الدحيح

أشادت الإعلامية مفيدة، بحلقة اليوتيوبر أحمد الغندور، عن فلسطين والتي حملت عنوان فلسطين حكاية أرض، والتي تناولت قصة الاحتلال الإسرائيلي لارض فلسطين، معتمدا على مصادر إسرائيلية بحثية في تفاصيل القصة.

txt

شاهد | لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على منزل في جنوب غزة


وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن :"الدحيح أحمد الغندور عمل حلقة كسر الدينا بيها عن تاريخ دولة فلسطين، وتفاصيل دقيقة عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، متابعة أن الحلقة حققت مشاهدات غير طبيعية، وخاصة أن كل شيء قاله في الحلقة من مصادر إسرائيلية.

وتابعت مفيدة شيحة، أن الدحيح» تحدث عن فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي من بداية التفكير في إنشاء وطن لليهود وحتى اليوم.

وأكملت مفيدة شيحة، أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في تدمير الأراضي الفلسطينية، وقام بتحويلها إلى مستوطنات، بينما بقيت مدينة غزة تقاوم لتتحول أرضها خلال الحرب الأخيرة إلى مقبرة جماعية لأهلها.

https://fb.watch/oouT3sTkLx/?mibextid=Nif5oz

 

مفيدة شيحة أحبار مفيدة شيحة الدحيح الاحتلال الاسرائيلي أرض فلسطين أحمد الغندور الشعب الفلسطيني سقوط صاروخ إسرائيلي صاروخ إسرائيلي مقدمة برنامج الستات مقبرة جماعية مستوطنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب| اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة بدون طعام

القصة الكاملة|نجاة أهالي قرية بنوفر من الموت بسبب انفجار سيارة محملة باسطوانات غاز..صور

موضوعات متعلقة

الإعلام الصيني: معبر رفح أصبح ممر الحياة لأهالي قطاع غزة

ترشيحاتنا

مصر مع الكويت|ننشر نتيجة قرعة البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

خصم كبير على أفضل موبايل Realme.. عروض البلاك فرايداي

سأعود أقوى .. فينيسيوس يغيب 10 أسابيع عن ريال مدريد للإصابة

تشمل جباليا والزيتون.. الاحتلال يوسع هجماته في غزة

المسجد النبوي .. حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلته

الاحتلال يدمر مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

تتسبب في كوارث.. أخطاء غير متوقعة تحدث أثناء ممارسة الرياضة

فداء الشندويلي: شيخ الأزهر طلب مني كتابة سيناريو المنبر ولم يتدخل فيه.. ومررت بـ ثلاث لجان للموافقة عليه| حوار

نشرة المرأة والصحة.. أميرة أديب تشعل حفل زفاف ابن عمها.. فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ