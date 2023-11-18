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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

40 شاحنة| انطلاق القافلة الثانية لبيت الزكاة بتوجيهات شيخ الأزهر إلى معبر رفح

صدى البلد

انطلقت اليوم السبت قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري الثانية، إلى ميناء رفح البري، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مكونة من 40 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.

وتعد هذه القافلة هي الثانية التي يرسلها بيت الزكاة بتوجيهات شيخ الأزهر، إلى إخواننا في غزة في إطار حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر منذ بداية عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، انطلاقًا من الواجب الديني والشرعي والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه أشقائنا في غزة، ونصرة لهم في ظل ما يتعرضون له من حصار خانق وقصف وقتل وتشريد أسفر حتى اليوم عن استشهاد ما يزيد على 11 ألف مواطن بريء في غزة، ما يقرب من نصفهم من الأطفال.

وضمت القافلة الأولى في أواخر الشهر الماضي 18 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الطبيَّة والغذائية والإغاثية، وبعد أسبوعين كان الأزهر مع موعد لإطلاق هذه القافلة الأكبر التي تضم 40 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء والمعيشة، وفي ظل ما تقدمه جمهورية مصر العربية من دعم متواصل ودور تاريخي مشهود لدعم أشقائنا في فلسطين.

وتأسس بيت الزكاة والصدقات المصري عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف فضيلته، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبثِّ روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

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