هناك بعض العوامل الغذائية التي يمكن أن تؤثر على الخصوبة عند بعض الأشخاص، ومن الجيد مراعاة تلك العوامل عند التخطيط لنمط غذائي صحي.

وكشف موقع هيلثي عن 5 نصائح عامة لدعم الخصوبة، وتشمل ما يلي :

عوامل غذائية تؤثر على الخصوبة

5 نصائح عامة لدعم الخصوبة

التوازن الغذائي: تناول وجبات متوازنة تشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية مثل اللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والأسماك الدهنية. هذا يساهم في تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية ودعم صحة الخصوبة.

الأطعمة الغنية بالألياف: تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم والوزن.

الأطعمة المشبعة بالدهون: قد يكون من المفيد تقليل تناول الأطعمة المشبعة بالدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة بزيادة الدهون المهدرجة. يمكن استبدالها بمصادر بروتين أخرى صحية مثل الأسماك والبقوليات.

السكر والمنتجات المكررة: يُفضل تقليل تناول السكر المكرر والمنتجات المصنعة التي تحتوي على سكر مضاف بكميات كبيرة. يمكن أن يؤثر ارتفاع مستويات السكر في الدم والتغيرات الهرمونية على صحة الخصوبة.

الرياضة والنشاط البدني: ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساهم في دعم الخصوبة، فالنشاط البدني المنتظم قد يسهم في تحسين التوازن الهرموني وتعزيز الدورة الدموية.

ومن المهم أن تعتبر هذه النصائح مبادئ عامة، ويُنصح بالتشاور مع أخصائي تغذية أو طبيب متخصص؛ للحصول على نصيحة شخصية تناسب حالتك الصحية والتغذوية.