نشرة المرأة والصحة|أسباب الشعور بالإرهاق والتعب.. عوامل تزيد من إصابة النساء بسرطان الرحم.. فيتامينات تقلل أمراض القلب.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في دبي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

احذري.. عوامل تزيد من خطر إصابة النساء بهذا النوع لـ السرطان

يحدث سرطان الرحم عند نمو خلايا في الرحم، ويعتبر الرحم عضوا مجوفا يشبه ثمرة الكمثرى ويوجد في منطقة الحوض، وهو المكان الذي ينمو فيه الجنين.

جمال شعبان: هذه الفيتامينات تقلل من الإصابة بأمراض القلب والسرطان

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن هناك فيتامينات يمكنها أن تقل من الأمراض.

نفسي أم عضوي.. جمال شعبان يوضح أخطر أسباب الشعور بالإرهاق والتعب المستمر

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أبرز أسباب الشعور بالتعب والإرهاق بشكل دائم.

أعراض خطيرة تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم| تفاصيل

مرض السكري هو اضطراب أيضي مزمن يؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، إذا لم يتم السيطرة عليه، يمكن أن يكون لمرض السكري تأثير كبير على "نوعية" أو "كمية" الحياة، ولمنع ظهور هذا المرض، دعونا نركز على الأعراض الأقل شهرة لمرض السكري.

لتجنب المشاكل النفسية.. 7 طرق فعالة للتخلص من التعلق بعد الإنفصال

أحيانا يعاني الاشخاص بعد الإنفصال من التعلق، الأمر الذي يجعله قد يتردد في قراره او يتراجع عنه.

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

تعد متلازمة القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء، ويُعرَفان معًا باسم السبيل المَعدي المَعوي.

بفستان ساحر.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في دبي

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صورا جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” من دبي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

باللون الأحمر.. هاندا أرتشيل تبرز أنوثتها بـ لوك لافت

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، متابعيها، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة لافتة وجذابة.