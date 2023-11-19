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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة بالدقهلية: مصر تستهدف القضاء على مرض الإيدز بحلول 2030

صدى البلد

شارك الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في المؤتمر السنوي لمسئولي الإيدز لعام 2023 ، الذي يقام تحت إشراف البرنامج الوطني لمكافحة الايدز وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، وبحضور جميع وكلاء الوزارة ومسئولي البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بمختلف محافظات الجمهورية.

 

يأتى ذلك في إطار متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة، والحد من انتشار عدوى الإيدز بحلول عام 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والمساهمة في تغطية خدمات علاج مرض الإيدز في كافة محافظات الجمهورية.

وأشار مكين إلى أنه تم خلال المؤتمر مناقشة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة البشري، وآليات التنفيذ لمكافحة مرض الإيدز للوصول إلى مجتمع خالٍ من «الوصم»، وذلك عن طريق الرفض الكامل لتهميش المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة او محاولة عزلهم مجتمعيا.

كما أكد مكين أن مصر تستهدف القضاء على مرض نقص المناعة البشرية الإيدز، بحلول عام 2030 وأنها تعد من أول الدول التي اهتمت بهذا الشأن وذلك بإنشاء البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.

وأشادت دكتورة ريهام الهراس مسئول البرنامج الوطني لمكافحة الايدز بمحافظة الدقهلية الوضع الوبائي للمرض بالمحافظة وبمجهودات البرنامج في التصدي لانتشار المرض واكتشاف الحالات الجديدة وتقديم الرعاية والعلاج لهم ومنع كافة اشكال الوصم والتمييز التي من المحتمل ان يتعرضوا لها.

 

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