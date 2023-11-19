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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاومي تكشف عن أولى سياراتها الكهربائية الذكية بمواصفات مذهلة

صدى البلد

تشتهر شركة شاومي الصينية بهواتفها الذكية ودراجاتها البخارية الإلكترونية، والآن، وبفضل تقديم ترخيص المبيعات العامة في الصين، يمكننا أن نمتع أعيننا بأول سيارة ركاب للشركة على الإطلاق، وهي سيارة سيدان كهربائية بالكامل تسمى SU7.

 

تمكنت Cars News China من اكتشاف الملف على موقع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT)، الذي ينشر قائمة بالمركبات التي تمر بعملية المصادقة في الصين شهريًا. البيانات متاحة للجمهور وتتضمن أشياء مثل الصور والمواصفات ومستويات القطع والمزيد.

 

تذكرنا SU7 كثيرًا بـ Genesis G70 من الأمام، وذلك بفضل المصابيح الأمامية المقسمة أفقيًا. يمنح شكل Fastback ذو الأربعة أبواب أجواء بورشه تايكان، كما يفعل المفسد النشط المتوفر في الخلف. ولكن مع قاعدة عجلات تزيد قليلاً عن 9.8 قدم وطول إجمالي يبلغ 16.4 قدم، فإن SU7 أطول قليلاً من تايكان.

 

ويكشف التسجيل عن حفنة من الحكايات الأخرى أيضًا، بما في ذلك العجلات مقاس 19 بوصة والعجلات المتوفرة مقاس 20 بوصة، ونظام LIDAR المتوفر المثبت في الجزء العلوي من الزجاج الأمامي. هناك خياران لمجموعة نقل الحركة، وفقًا لـ Car News China: إعداد أساسي للدفع الخلفي بقوة 295 حصانًا، وإصدار أكثر قوة للدفع الرباعي بقوة 663 حصانًا. تقتصر السرعة القصوى على 130 ميلاً في الساعة للسيارة الأساسية، و164 ميلاً في الساعة للنسخة الأكثر قوة.

 

وسيتم تصنيع SU7 بالتعاون مع شركة بكين لصناعة السيارات القابضة المحدودة (BAIC)، وفقًا لموقع Car News China، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في ديسمبر. ومن المثير للاهتمام أن هذه هي نفس الشركة التي تعاقدت مرسيدس-بنز على تصنيع سياراتها في الصين في إطار مشروع بكين-بنز المشترك الذي تأسس في عام 2005.

 

مثل معظم السيارات ذات التصميم الصيني، لا نتوقع أن يتم بيع Xiaomi SU7 في أمريكا الشمالية. في هذه الحالة، نعتقد أنه من العار، حيث يمكننا استخدام المزيد من السيارات الكهربائية الرائعة ذات المظهر الرياضي والتي تبدو وكأنها شيء آخر غير النقط التي لا روح لها على شكل سمكة.

شاومي الصين المبيعات Fastback Genesis G70 Xiaomi

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