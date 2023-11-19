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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيلا علي بابا.. قرار عاجل ضد عاطلين في مدينة نصر

صدى البلد

قررت جهات تحقيق مدينة نصر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا.

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ونجحت قوات الأمن في ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة") من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم ، وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون" ، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح النارى.

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