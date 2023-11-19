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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتأييد السيسي.. اجتماع أمانات العضوية والمرأة والشباب بمستقبل وطن الإسكندرية

اجتماع تنظيمي بحزب
اجتماع تنظيمي بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

نظمت أمانات العضوية والمرأة والشباب بحزب مستقبل وطن الإسكندرية، اجتماعًا تنظيميًا، بحضور كريم الكسار، أمين العضوية بالمحافظة، وعزيزة سعدون، أمين أمانة المرأة بالمحافظة، وكريم حسن، أمين أمانة الشباب بالمحافظة، وبحضور أمناء العضوية بالأقسام والأمناء المساعدين وأمناء الوحدات الحزبية بتلك الأقسام.

وتطرق الاجتماع إلي مراجعة ومتابعة تنفيذ التكليفات الخاصة بالاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة والحشد المطلوب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع التشديد علي سرعة الانتهاء من تلك التكليفات بأعلي درجات الدقة وفي أسرع وقت ممكن.

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كما تناول الاجتماع شرح خطة استهداف العضويات لعام ٢٠٢٤ وتحديد الفئات والقطاعات المستهدفة وأبرزها المرأة والشباب، كما تم التنويه عن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لتيسير إجراءات العضوية اعتبار من مطلع العام المقبل وأبرزها سريان صلاحية كارنية العضوية، لمدة عام من تاريخ صدوره، كما تم التأكيد علي ضرورة التعاون الكامل لكافة الامانات النوعية بمختلف المستويات التنظيمية من أجل تحقيق تلك الخطة المستهدفة.

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