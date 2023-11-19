استمرار تنفيذ البرنامج الكشفي للنشء بمراكز الشباب العريش

نفذت إدارة العريش التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين في مراكز الشباب على المستوى المحلي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء و جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإدارة تنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية وعبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء.



15يناير :

وقالت بشري أحمد محمد مسؤولة النشاط الكشفي بالإدارة العريش، أنه يتم تنفيذ البرنامج التدريبي حتي15يناير 2024م.. حيث تتم عمليات التدريب في المراكز من خلال القادة الكشفين بعدد 200 طليعا وطليعة لكل مركز.



وقد نفذ مركز شباب ضاحية السلام تدريب فريقي الاشبال والزهرات في المجال الديني والصيحات الكشفية والربطه الوترية وحضور مشرفه النشاط الكشفي لمتابعة البرنامج الكشفي وطرح اسأله عليهم،وقدم التدريب القائده هدي علوي والقائد خالد شوقي .





كما عقد الكابتن إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام المديرية لقاءا مع الفرق الكشفية بمركز شباب العريش، وتحاور معهم واظهر موهبتهم .حيث دار التدريب شرح حقيبة الإسعافات الأولية واعلام السيمافور ، قدمه القائد عبد اللطيف صوان والقائد محمود حجاب.



