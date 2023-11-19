أمطار غزيرة على القاهرة والمحافظات.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم

قالت هيئة الأرصاد الجوية، ان الطقس اليوم، يشهد استمرارا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا.

منخفض جوي يضرب البلاد .. الطقس اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تمتد فرص الأمطار خلال الطقس اليوم، لتشمل باقى السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

أما القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، أوضحت هيئة الأرصاد، أنهما على موعد مع الأمطار المتوسطة والرعدية مع تقدم ساعات النهار، حيث تقل شدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد، وتكون الفرصة مهيأة اليوم لتشكل السيول على شمال ووسط سيناء.

وفسرت هيئة الأرصاد، موجة حالة عدم الاستقرار التي تشهد حالة الطقس هذه الفترة، نتيجة تأثر الدول المطلة على شرق البحر المتوسط، وهي ( فلسطين-الأردن-سوريا-لبنان -شمال جمهورية مصر العربية)، بمنخفض جوى متعمق متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا.

وقالت هيئة الأرصاد، إن هذا المنخفض يعمل على انخفاض فى درجات الحرارة بمعدل نحو 3 درجات مئوية، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

وأشارت إلى أن تأثير المنخفض الجوي، بدأ منذ ليلة الأمس يظهر على السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن يتقدم اليوم ليشمل كافة السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مشيره إلى أن رحلة المنخفض الجوي وتأثيره القوى على فلسطين وبلاد الشام قد انتهت بالفعل خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة وسيول على 25 مدينة بالجمهورية

وحول المناطق المتوقع أن تشهد سقوط أمطار خلال الطقس اليوم، هي التالي:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على مناطق ( العلمين - الضبعة - الإسكندرية - شمال محافظة البحيرة - كفر الشيخ ) واعتبارا من توقيت 2 ظهرا تمتد إلى شمال محافظة الدقهلية ودمياط وبورسعيد.

- أمطار متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا على مناطق ( السلوم وأجزاء من مطروح - جنوب محافظتي البحيرة والدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) تمتد مساء إلى القاهرة - الجيزة والقليوبية والاسماعيلية والسويس

- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون على ( بني سويف - الفيوم - جنوب سيناء - منطقة خليج السويس

- أمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على مناطق شمال ووسط سيناء

وتشهد مناطق الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الاحمر نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وحول حالة الملاحة البحرية، تكون مضطربة اليوم، حيث تكون سرعة الرياح على البحر المتوسط تصل إلى 72كم/ ساعة، وارتفاع الموج يصل إلى 5 أمطار