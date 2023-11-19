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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يكلف الدكتورة لبنى فريد للقيام بأعمال عميد كلية التجارة

الدكتورة لبنى فريد
الدكتورة لبنى فريد

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتورة لبنى فريد وكيلة كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب للقيام بأعمال عميد كلية التجارة لحين إتمام إجراءات تعيين عميد للكلية.

ووجه الدكتور الخشت، الدكتورة لبنى فريد بضرورة أن يكون العمل داخل كلية التجارة خلال الفترة المقبلة في إطار بيئة العمل المؤسسي، وفي إطار تحقيق الإنصاف والرضا الوظيفي، والتواصل الإيجابي مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين، وأن تكون الأولوية للعمل بروح الفريق في بيئة عمل إيجابية، 

والتأكيد على استقرار العملية التعليمية وتطبيق معايير الجودة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع، والتعاون مع مختلف أطراف المنظومة الأكاديمية، علاوة على تحسين مستوى الأداء في إنجاز الخطط وتحقيق المستهدفات.

الخشت رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة عميد كلية التجارة كلية التجارة

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