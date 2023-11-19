منطقة موت.. هذا ما يحدث الآن في مستشفى الشفاء بغزة

أجبرت قوات الاحتلال الصهيوني امس المرضى والمصابين والطاقم في مستشفى الشفاء في غزة على مغادرته، ولم يبق فيه إلا طاقم بسيط وعدد كبير من المرضى حتى مع مغادرة معظم من كانوا فيه والذين كانوا بالآلاف.

وذكر فريق تابع للأمم المتحدة، الأحد، أن 291 مريضا ما زالوا داخل مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة، وسط إجلاء القوات الإسرائيلية لمرضى آخرين من هناك.

من بين الذين بقوا 32 طفلا في حالة حرجة للغاية، منهم أطفال الحضانات.

بالإضافة إلى مصابين بجروح شديدة ومتعددة، وآخرين يعانون إصابات في العمود الفقري وغير قادرين على الحركة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، التي قادت المهمة، إن فريقها تمكن من القيام بجولة داخل مستشفى الشفاء لمدة ساعة بعد مغادرة حوالي 2500 من النازحين والمرضى والموظفين للمستشفى صباح السبت.



وأضافت المنظمة أن "المرضى وأفراد الأطقم الطبية الذين تحدثوا إلينا كانوا مرعوبين على سلامتهم وصحتهم، وطلبوا الإجلاء".

ووصفت المنظمة المستشفى بأنه "منطقة موت"، وذكرت أن المزيد من الفرق ستحاول الوصول إلى مستشفى الشفاء في الأيام المقبلة، في مسعى لإجلاء المرضى إلى جنوب غزة، حيث تكتظ المستشفيات هناك أيضا.

يتمركز جنود إسرائيليون داخل المستشفى، ويقوم الجيش بتفتيش البنايات بحثا عن مركز قيادة لحركة حماس الذي قال إنه يقع تحت المجمع، وهو ادعاء تنفيه حماس وإدارة المستشفى.

ويعيش الأطفال والكبار أوضاع غير إنسانية بعد التهجير الصهيوني للأهالي في مخيمات ومشافي ومدارس لم تسلم جميعها من ضربات الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.



ويعد الوضع في المستشفيات في كل غزة "مريع ومرعب تماماً"، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

قال المتحدث باسم وكالة أونروا التابعة للأمم المتحدة، أن القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة رسالة بأنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع.



وسقط نحو 200 شهيد أمس في غارات الاحتلال الصهيوني الوحشية على مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.

أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، أن المنظمة الأممية تبلغ جانب الاحتلال يوميا بأماكن مدارس ومراكز النازحين التابعة لها.

و توقفت 25 مستشفى في غزة عن العمل بسبب نقص الوقود والأضرار ومشاكل أخرى، بينما تعمل 9 مستشفيات اخرى بشكل جزئي فقط.

