عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1180 مواطنا خلال قافلة طبية بالجبل الأصفر بالقليوبية ..صور

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى منشية الجبل الأصفر التابعة للخانكة وذلك فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.
وقالت مديرية الصحة أنه تم الكشف خلال القافلة الطبية المجانية على 1180 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية فى مختلف التخصصات.
وتابعت أنه تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان - رمد - جلدية)، إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول فى الدم وكذلك قياس السكر التراكمى.


كما أنها تضمنت وجود معملى دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

404019143_938079307685430_5679398842408661073_n
404019143_938079307685430_5679398842408661073_n
403866642_938079471018747_4120551518828708913_n
403866642_938079471018747_4120551518828708913_n
403820332_938079141018780_1799583912700183264_n
403820332_938079141018780_1799583912700183264_n
القليوبية منشية الجبل الأصفر القوافل الطبية محافظ القليوبية وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

بعد قرار جوجل.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

موضوعات متعلقة

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مخالفات البناء فى الخانكة ..صور

تعرف على موقف الدراسة غدا بمدارس القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية

محافظ القليوبية يتابع مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بمدينتي الخانكة وشبين القناطر

جراحة عاجلة بالمخ تنقذ مريضا من الموت داخل مستشفى التأمين الصحي بالقليوبية

نقابة المأذونين تعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

حبس 3 متهمين لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

مرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه.. تفاصيل فرص عمل فى القليوبية

ضبط 30 طن ملح طعام غير صالح للاستخدام في القليوبية

ترشيحاتنا

200 مليون سيجارة يوميًا| تفاصيل صادمة عن سبب ارتفاع أسعارها وجدول زيادتها بالكامل

رئيس وزراء قطر: ما حدث في «الشفاء» جريمة.. وعلى العالم اتخاذ موقف

شكري: نقدر الجهود المصرية القطرية المشتركة لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين

زواج الرجل بشقيقة زوجته بعد رحيلها.. هل يلزمه انتظار العدة؟

آخر التطورات.. الصحة العالمية تحاول إجلاء أكبر عدد من مرضى مستشفى الشفاء

اعرف آخر موعد للتسجيل بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. هايدي موسى تثير الجدل بصورتها | شاهد

فانلة كات .. عمرو دياب يثير الجدل بملابسه في دبي |شاهد

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023.. شاهد

فيديو

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ