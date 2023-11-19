الكشف على 1180 مواطنا خلال قافلة طبية بالجبل الأصفر بالقليوبية ..صور

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى منشية الجبل الأصفر التابعة للخانكة وذلك فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وقالت مديرية الصحة أنه تم الكشف خلال القافلة الطبية المجانية على 1180 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية فى مختلف التخصصات.

وتابعت أنه تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان - رمد - جلدية)، إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول فى الدم وكذلك قياس السكر التراكمى.



كما أنها تضمنت وجود معملى دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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