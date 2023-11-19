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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة مأساة خيرية أحمد بعد وفاة زوجها

خيرية أحمد
خيرية أحمد

تحل اليوم الأحد 19 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنانة خيرية أحمد، التي ولدت في 15 أبريل عام 1937، ورحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2011، عن عمر يناهز الـ 74 عاما. 

واشتهرت خيرية أحمد، بالكوميديا وقدمت عديدا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة في وجدان المشاهد العربي. 

برعت خيرية أحمد، في أداء الأدوار الكوميدية والتي تظل علامة في تاريخ السينما والدراما، وبرغم أنها كانت تقدم الأدوار الثانوية، إلا أنها تركت علامة بارزة بأدائها السلس.

 

خيرية أحمد وأعمالها الفنية 

شاركت خيرية في أكثر من 50 مسلسلًا أشهرها، "الحقيقة والسراب"، "عفاريت السيالة"، "حدائق الشيطان"، "أين قلبي".

قدمت خيرية أحمد عدة أعمال سينمائية، من أبرزها أفلام: (حماتي ملاك، والفانوس السحري، وصباح الخير يا زوجتي العزيزة، وعريس مراتي، وعالم عيال عيال، وأميرة حبي أنا، وبمبة كشر، والمشاغبين، وظاظا)، كما شاركت في سينما الشباب بفيلم "باحبك وانا كمان".
 

خيرية أحمد وحياتها 

تزوجت خيرية أحمد من الكاتب الساخر يوسف عوف بعد قصة حب، وأنجبت منه ابنهما الوحيد كريم، لكن حزنت بشدة بعد وفاة زوجها وحبها الأول عام 1999، وكان لذلك بالغ الأثر في نفسها، لدرجة أبعدتها عن التمثيل فترة طويلة.

 

خيرية أحمد ووفاتها 

ورحلت خيرية أحمد عن عالمنا في 19 نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز 74 عامًا وسط دموع الفنانين بعد صراع مع المرض لعدة أسابيع، نتيجة تعرضها لأزمة قلبية بسبب انسداد في الشرايين، لتترك إرثًا فنيًّا يخلدها في ذاكرة الفن وفي قلوب الجمهور.

 

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