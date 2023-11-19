تايوان تعلن تجدد الأنشطة العسكرية الصينية في محيطها

أعلنت تايوان، اليوم الأحد، تجدد الأنشطة العسكرية الصينية حولها، وذلك بعبور 9 طائرات لخط حساس في مضيق تايوان، وتنفيذ سفن حربية لدوريات جاهزية قتال.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنه اعتباراً من صباح الأحد، رصدت عبور 9 مقاتلات صينية خط المنتصف في مضيق تايوان، والذي يعتبر خطاً فاصلاً غير رسمي بين الجانبين، لكن الطائرات الصينية تحلق فوقه مراراً، كسكبا نقلت رويترز.

وقالت الوزارة إن الطائرات صاحبت سفناً حربية صينية نفَّذت "دوريات جاهزية قتال مشتركة".

وكانت قد قالت الصين إن أنشطتها قرب تايوان تستهدف "التواطؤ" القائم بين الانفصاليين في تايوان والولايات المتحدة من أجل حماية وحدة أراضي الصين.