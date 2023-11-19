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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ذكرى ميلاد الرئيس السيسي.. شاهد كيف بنى قواعد مجد مصر الحديثة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحتفل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، بذكرى ميلاد الرئيس السيسي التي توافق اليوم الأحد 19 نوفمبر.  

وقالت الحملة: مع ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت مصر تحت قيادته إنجازات عديدةٍ في جميع القطاعات سواء داخلياً أو خارجياً والمضي قدماً في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة.

وأضافت الحملة: إنجازات كبرى في جميع المجالات، حيث  وصلنا إلى قرابة  15 ألف مشروع خلال السنوات التسع الماضية، تلك المشروعات القومية التي أصبحت صروح المجد لشعبنا الأبي، وأصبح الأشقاء والاصدقاء ينظرون لإنجازات التنمية المصرية في هذا الوقت القياسي باعتبارها النموذج المثالي الذي يجب أن يقتدي به كل شعب وكل دولة في كل مكان.

وشددت الحملة، على أن حجم هذه المشروعات التي تحققت في مصر كانت نتيجة رؤية وأهداف وتخطيط دقيق لقيادة وطنية تعرف احتياجات مصر والمصريين في هذا العصر، مختتمة: دعونا نتشارك معكم السيرة الذاتية لمرشحنا عبد الفتاح السيسي.

https://fb.watch/opFXu5bkmh/?mibextid=Nif5oz

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