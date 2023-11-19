ضبط 5 طن منتجات صناعية مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة برئاسة مصطفي عبدالقادر مدير الإدارة وأسفرت الحملة الرقابية عن تحرير محضر رقم ٥٨٤٧ جنح لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لحيازته ٦٠ شيكارة بولى بروبلين حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر زنة الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي كمية ٣ طن.

كما تم تحرير محضر رقم ٤٥٠٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لحيازته ٢ طن منتجات صناعية مجهولة المصدر وتحرير محضر رقم ٥٨٤٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب محلات الأسماك لعدم وجود شهادة صحية.

وتم تحرير محضر رقم ٥٨٤٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب محلات الأسماك لعدم وجود شهادة صحية وتحرير محضر رقم ٥٨٥٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب المحال التجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة.