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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة الشرقية الأزهرية تعقد اجتماعا للجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين

صدى البلد

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المنطقة عقدت اليوم اجتمعا للجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد منطقة الشرقية الأزهرية، بمدرج ديوان عام المنطقة لتشكيل مجلس الآباء على مستوى معاهد المنطقة عن العام الدراسي الجاري ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأضاف "الجنيدي" ، أنه تم إجراء انتخابات تشكيل مجلس الآباء للعام الدراسي ، وذلك لاختيار ممثلي المراحل التعليمية المختلفة، ومنصب نائب الرئيس، وأمين الصندوق، والمراقب المالي، مضيفا: كما تناول الاجتماع استعراض بعض مجهودات مجلس الآباء في مجال تحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد وطرق حل المشكلات والمعوقات؛ وتم طرح المطالب والاحتياجات خلال الاجتماع.

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وأشار الجنيدي، إلى أن الهدف من تفعيل مجالس الآباء المشاركة في حل المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية وطرح الحلول الممكنة لها قدر الإمكان وتحقيق أفضل معايير الجودة، مؤكدا أن مجلس الآباء هو همزة الوصل بين إدارة المعهد والسادة أولياء الأمور، ودورهم إلهام في تقريب وجهات النظر، لافتاً إلى أن مجلس الآباء يُعد أحد التنظيمات الاجتماعية داخل المعاهد لتحقيق الترابط بين المعهد والمجتمع المحلى.

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