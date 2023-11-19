عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين| اعرفها

إجازة
إجازة

تعد الاجازات  الرسميه والعطلات الاسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.


الأجازات الرسمية  فى عام 2024 


ومع قرب انتهاء عام 2023 يرغب الكثير من المواطنين إلي معرفة الإجازات المتبقية خلال هذا العام حيث انتهت بشكل رسمي الإجازات الرسمية للعام الجاري 2023.

txt

موعد المولد النبوي 2023 ويوم الإجازة الرسمية.. دار الإفتاء تحسم الجدل

txt

إجازة اليوم بالمدارس.. مراسل صدى البلد من الإسكندرية يكشف عن الوضع بالمحافظة

وحصل المواطنين علي آخر إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر الماضي، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة 1973، لذا لن يكون هناك أي إجازات رسمية جديدة إلا مع بداية العام الجديد 2024.

ويحق للعاملين  الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد والمناسبات.

- غرة شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).

- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم يتم الاحتفال فيه بـ(المولد النبوي الشريف).

- يحصل الموظفين على اليومان الأول والثاني من شهر شوال بمناسبة (عيد الفطر).

- كما يحصل المواطنين علي التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة للاحتفال بعيد الأضحى.

- إجازة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.

- 25 من يناير الاحتفال بـ(عيد الشرطة).

- إجازة يوم شم النسيم.

- كما تتضمن اجازات 2024 إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

- اليوم الأول من مايو الذي يوافق الاحتفال بعيد العمال.

- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو عيد الثورة.

- 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

 

أول أجازات 2024

عيد الميلاد المجيد سيكون أول الإجازات الرسمية فى عام 2024 والتي من المنتظر أن تتغير بعض مواعيدها وفقا لقرارات مجلس الوزراء، لترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، ولتتوافق مع الإجازات الأسبوعية.

txt

مافيش إجازة فى 2023.. موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين

txt

إجازة سنتين.. حقوق جديدة للمرأة العاملة بتعديلات القانون

ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين  يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

 

عطلة رسمية اجازة إجازات 2024 اجازات مدفوعة الأجر إجازة رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

موضوعات متعلقة

إجازات لا تمنع ترقية الموظف وفقا لـ قانون الخدمة المدنية

إجازة سنتين.. حقوق جديدة للمرأة العاملة بتعديلات القانون

ترشيحاتنا

متحدث جيش الاحتلال: اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر حدث دولي خطير

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

ميزة للسداد الفوري.. النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

بايدن :بوتين وحماس يقاتلان من أجل هدف مشترك هو محو ديمقراطية مجاورة

شقة وعقار مخدر ومقبرة|ننشر حيثيات الحكم في قضية طبيب الساحل

محملًا إيران المسؤولية.. بيان عاجل لـ نتنياهو بشأن اختطاف سفينة بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

بجمبسوت ناعم .. ريم سامي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ