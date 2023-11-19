موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين| اعرفها

تعد الاجازات الرسميه والعطلات الاسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.



الأجازات الرسمية فى عام 2024



ومع قرب انتهاء عام 2023 يرغب الكثير من المواطنين إلي معرفة الإجازات المتبقية خلال هذا العام حيث انتهت بشكل رسمي الإجازات الرسمية للعام الجاري 2023.

وحصل المواطنين علي آخر إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر الماضي، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة 1973، لذا لن يكون هناك أي إجازات رسمية جديدة إلا مع بداية العام الجديد 2024.

ويحق للعاملين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد والمناسبات.

- غرة شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).

- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم يتم الاحتفال فيه بـ(المولد النبوي الشريف).

- يحصل الموظفين على اليومان الأول والثاني من شهر شوال بمناسبة (عيد الفطر).

- كما يحصل المواطنين علي التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة للاحتفال بعيد الأضحى.

- إجازة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.

- 25 من يناير الاحتفال بـ(عيد الشرطة).

- إجازة يوم شم النسيم.

- كما تتضمن اجازات 2024 إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

- اليوم الأول من مايو الذي يوافق الاحتفال بعيد العمال.

- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو عيد الثورة.

- 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

أول أجازات 2024

عيد الميلاد المجيد سيكون أول الإجازات الرسمية فى عام 2024 والتي من المنتظر أن تتغير بعض مواعيدها وفقا لقرارات مجلس الوزراء، لترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، ولتتوافق مع الإجازات الأسبوعية.

ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.