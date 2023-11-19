"سيناء .. موقع فريد وعنيد" فعالية جديدة لصالون نفرتيتي الثقافي

يستضيف صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش فعالية جديدة من فعاليات صالون نفرتيتي الثقافي تحمل عنوان "سيناء موقع فريد وعنيد" داخل مركز ابداع قصر الأمير طاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد ١٩ نوفمبر.

يتناول الصالون تاريخ شبه جزيرة سيناء وتراثها الإنساني وطبيعة أرضها وأهلها ودورها كحائط صد ودرع حماية لحدود مصر الشرقية عبر العصور. ويلقي الضوء على الدور الذي لعبته سيناء منذ بدايات التاريخ كموقع فريد يجمع بين قارات العالم القديم. ويكشف عن حجم المخاطر التي تحاصر شبه الجزيرة. وكيف نجحت مصر بالرغم المطامح والحروب في حماية حدودها.



ويستضيف كل من الدكتور محمد عبد المقصود الأمين عام السابق للمجلس الأعلى للآثار المصرية والمتخصص في تاريخ آثار سيناء، كما يستضيف الصالون الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة والأمين العام السابق للمجلس الاعلى للثقافة.



ويتكون صالون نفرتيتي الثقافي من ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نفين العارف، وأماني عبد الحميد وفتحيه الدخاخني. ويعقد الصالون لقاءاته شهريا يوم الأحد الثاني من كل شهر داخل قصر الأمير طاز تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية لمناقشة أحد القضايا الثقافية والفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة والتي تمس الحضارة المصرية.