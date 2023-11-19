عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"سيناء .. موقع فريد وعنيد" فعالية جديدة لصالون نفرتيتي الثقافي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستضيف صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش فعالية جديدة من فعاليات صالون نفرتيتي الثقافي تحمل عنوان "سيناء موقع فريد وعنيد" داخل مركز ابداع قصر الأمير طاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد ١٩ نوفمبر. 

 

يتناول الصالون تاريخ شبه جزيرة سيناء وتراثها الإنساني وطبيعة أرضها وأهلها ودورها كحائط صد ودرع حماية لحدود مصر الشرقية عبر العصور. ويلقي الضوء على الدور الذي لعبته سيناء منذ بدايات التاريخ كموقع فريد يجمع بين قارات العالم القديم. ويكشف عن حجم المخاطر التي تحاصر شبه الجزيرة. وكيف نجحت مصر بالرغم المطامح والحروب في حماية حدودها.


ويستضيف كل من الدكتور محمد عبد المقصود الأمين عام السابق للمجلس الأعلى للآثار المصرية والمتخصص في تاريخ آثار سيناء، كما يستضيف الصالون الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة والأمين العام السابق للمجلس الاعلى للثقافة.


ويتكون صالون نفرتيتي الثقافي من ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نفين العارف، وأماني عبد الحميد وفتحيه الدخاخني. ويعقد الصالون لقاءاته شهريا يوم الأحد الثاني من كل شهر داخل قصر الأمير طاز تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية لمناقشة أحد القضايا الثقافية والفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة والتي تمس الحضارة المصرية.

صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش صالون نفرتيتي الثقافي سيناء موقع فريد وعنيد قصر الأمير طاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

ترشيحاتنا

متحدث جيش الاحتلال: اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر حدث دولي خطير

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

ميزة للسداد الفوري.. النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

بايدن :بوتين وحماس يقاتلان من أجل هدف مشترك هو محو ديمقراطية مجاورة

شقة وعقار مخدر ومقبرة|ننشر حيثيات الحكم في قضية طبيب الساحل

محملًا إيران المسؤولية.. بيان عاجل لـ نتنياهو بشأن اختطاف سفينة بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

بجمبسوت ناعم .. ريم سامي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ