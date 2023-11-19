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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وكيل الأزهر يستقبل المفتي العام للشيشان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

صدى البلد

استقبل فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، وفدًا من دولة الشيشان برئاسة فضيلة الشيخ صالح مجييف، المفتي العام لجمهورية الشيشان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقال الدكتور محمد الضويني إن الأزهر يضطلع بدور كبير في نشر الصورة الصحيحة للإسلام في الداخل والخارج، من خلال مبعوثيه وخريجيه على مستوى العالم، واستقباله طلابًا من كل الدول الإسلامية حول العالم، حيث يدرس بالأزهر الشريف ما يزيد على 50 ألف طالب وافد، يتلقون العلوم الشرعية والعربية من منبعها الأصيل، بالإضافة إلى تدريب الأئمة ورجال الدعوة من جميع البلدان الإسلامية في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وأكد وكيل الأزهر حرص الأزهر على دعم أواصر العلاقات بين الأزهر والشيشان، وأن أبواب الأزهر مفتوحة دائما لأبناء الشيشان للدراسة في جامعة الأزهر، ولتدريب أئمة الشيشان بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لتعريفهم على أحدث الوسائل في مواجهة الأفكار المتطرفة وطرق تفنيدها، وتزويدهم بالمنهج الأزهري الوسطي.

من جانبه، أكد المفتي العام لجمهورية الشيشان تقدير بلاده للأزهر الشريف وإمامه الأكبر، وحرصه على رفع مستويات التعاون بين الأزهر والشيشان، والاستفادة من خبرات الأزهر في مجال التعليم والدعوة، موضحا أن خريجي الأزهر الشريف من أبناء الشعب الشيشاني لهم دور كبير في تعليم الشيشانيين أمور دينهم، حيث أن أغلبهم يعملون كمعلمين بالمدارس الشيشانية، ولهم دور مهم في نشر المنهج الوسطي والتسامح وتعليمه لعموم الشعب الشيشاني، المحب للأزهر الشريف وشيخه، مشيرا إلى أن الكثيرين من علماء الشيشان، قديما وحديثا، قد درسوا في الأزهر الشريف وتخرجوا من كلياته.

وكيل الأزهر يستقبل المفتي العام للشيشان الدكتور الضويني وكيل الازهر

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