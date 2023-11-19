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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية: إزالة 920 حالة تعد .. وتحرير 399 محضرا للمخالفين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

واصلَ اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته الميدانية لمُتابعة إنتظام سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بمدينة الخانكة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وعدداً من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

أسفرت حملة اليوم من تنفيذ (٦) حالات تعدي على مساحة (٤٤٣٠م٢) جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق مدينة الخانكه في قرية سرياقوس ( حوض كشمير وحوض العزبة وحوض الحلف وطريق ترعة الإسماعيلية)، وتنوعت الإزالات مابين جاملونات وحوائط وأعمدة خرسانية وغرف بالطوب السويسي، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية لمدينة الخانكة.

وصرحَّ "محافظ القليوبية" أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف مستمرة بشكل يومي حتى يتم إزالة كافة التعديات بمُختلف صورها بجميع مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، موضحاً أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة وكافة المديريات لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، لافتاً إلى أن أعمال الحملة المُكبرة قد تمكنت مُنذ بدايتها في ٣١ أكتوبر الماضي وحتى اليوم ١٩ نوفمبر من إزالة عدد ( 920 حالة) على مساحة (58 فدان و3 قيراط و18 سهم ) ، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (467 ) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (53342م2) وتم تحرير عدد (399) محضر للمخالفين ( مبانى/زراعة).

فيما شددَّ "محافظ القليوبية" على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالإستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن إستمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً، مُشيراً إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعديين، مُجدداً التشديد على المرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الأجازات والعُطلات الرسمية، لافتاً إلى إهتمام ومتابعة القيادة السياسية لموقف التعديات والإزالات بشكل يومي سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة إقتصادياً وتنموياً وللحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

القليوبية محافظ القليوبية الجهات الامنية الطوب السويسي أحياء المحافظة

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