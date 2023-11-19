شارك الكلمة كلمتك.. تفاصيل اللقاء الحواري الخامس لشباب وفتيات الجيزة

نفذت وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزيه للتعليم المدني- بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -إدارة البرلمان والتعليم المدني -، اللقاء الحواري الخامس عن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة بمركز شباب الصف بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب.

شارك باللقاء عدد كبير من الشباب والفتيات من ادارات (الصف واطفيح) من برلمان الشباب ، أعضاء مراكز الشباب ،طلبة الجامعات والمتطوعي.

دار اللقاء حول أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة وحث الشباب وتوعيتهم على أهمية المشاركة السياسية و التعبير عن رأيهم بمنتهى الحرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، على الدور الكبير الذى تقوم به الوزارة فى التنوير والتوعية بأهمية المشاركة السياسية ولا سيما للشباب الذين يمثلون مستقبل مصر.

وأشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الشباب فى التأثير فى المجتمع مؤكداً أنهم السبيل الأول للنهوض بالوطن وتحقيق غدٍ أفضل لذا وجب علينا تقديم هذه البرامج التى تساهم فى توعيتهم وتنمية معارفهم.

جدير بالذكر أنه يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي سوف تنفذ خلال الفترة المقبلة في مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ، إشراف عادل فهمي وكيل المديرية للشباب ، محمد يوسف مدير إدارة البرلمان و التعليم المدني ، محمد فصيح مدير إدارة الصف ، أشرف عبده مدير إدارة اطفيح الإشراف التنفيذي محمد جمعة ، مرفت فضل ومحاضر اللقاء الدكتور حسن سلامه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

FB_IMG_1700405454572

FB_IMG_1700405451768

FB_IMG_1700405449048

FB_IMG_1700405446953

FB_IMG_1700405444994

FB_IMG_1700405442982

FB_IMG_1700405441052

FB_IMG_1700405436701

FB_IMG_1700405434523

FB_IMG_1700405432350

FB_IMG_1700405427240

FB_IMG_1700405425160

FB_IMG_1700405438678