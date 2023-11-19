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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يقتادون السفينة المختطفة إلى ميناء الصليف باليمن

السفينة المختطفة
السفينة المختطفة من الحوثيين

أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، بأن السفينة المختطفة من الحوثيين تم اقتيادها إلى ميناء الصليف في محافظة الحديدة باليمن.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن اليوم الأحد، أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون ليست إسرائيلية.

وقال أدرعي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادثًا خطيرًا على المستوى العالمي.

وأضاف أن السفينة ليست اسرائيلية، لافتًا إلى أنها انطلقت من تركيا في طريقها الى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي.

من جانبه، أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانًا بشأن اختطاف السفينة، محملًا إيران مسؤولية الحادث.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أدان مكتب نتنياهو اختطاف الحوثيين السفينة، مؤكدًا أنها سفينة بريطانية، وتديرها شركة يابانية وقد اختطفها الحوثيون بناء على "نزوة إيرانية".

ولفت المكتب في بيانه إلى أن طاقم السفينة كان يضم 25 فردًا من أوكرانيا وبلغاريا والفلبين والمكسيك، لكن لم يكن على متن السفينة أي إسرائيليين.

وأضاف البيان أن هذا الهجوم الإيراني الجديد يعبر عن قفزة إلى الأمام في عدوان طهران ضد مواطني العالم، ويخلق تداعيات دولية عندما يتعلق الأمر بأمن طرق الشحن العالمية.

اختطاف سفينة السفينة ميناء الصليف محافظة الحديدة باليمن الاحتلال الاسرائيلي

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