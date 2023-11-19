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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دورة لتأهيل المقبلين على الزواج بالتعاون بين الأزهر العالمي للفتوى وجامعة كفرالشيخ

صدى البلد

زار اليوم الأحد وفدُ من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جامعةَ كفر الشيخ ضمن مبادرات وفعاليات بروتوكول التعاون المشترك بينهما الذي أُبرم في 16 أكتوبر 2023م بمشيخة الأزهر الشريف.

واستقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونيه، والدكتور عبد الله سلامة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونيه، ومشرف برنامج التوعيه الأسرية والمجتمعية، والدكتور السيد عرفه عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونيه.

وحضر اللقاء لفيف من كوادر الجامعة ومسئوليها في القطاعات والأنشطة المختلفة منهم الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري - أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وهدفت الزيارة إلى مناقشة أهم أعمال البروتوكول المستقبلية، وترتيب بعض الفعاليات التي يلتقي فيها أعضاء المركز بشباب الجامعة للتحاور معهم وسماعهم وإجابة ما يشغل أذهانهم من تساؤلات دينية وحياتية، وشملت أيضا وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات عقد دورة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية المتخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج بالجامعة.

وبعد اللقاء بدأت أولى فعاليات هذه الدورة، وقد ألقى المحاضرة الافتتاحية الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن تستمر الدورة طلية أيام الأسبوع الجاري، وتوضح للشباب والفتيات عددا من المفاهيم الضرورية لاختيار شريك الحياة، وإقامة حياة زوجية سعيدة، وكيفية إدارة الخلاف الأسري، وأهم أساليب التربية الصالحة للأولاد.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقدِّم هذه الدورات مجّانًا للجمهور، وفي نهايتها يتسلم المتدربون شهادات معتمدة من الأزهر الشريف باجتياز الدورة.

ويستمر المركز في عقد دورات تأهيل المقبلين على الزواج تباعًا بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، وبمقرات الأزهر الشريف وعدد من الجامعات المصرية بجميع محافظات الجمهورية.

واوضح المركز أنه على الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز على الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9

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