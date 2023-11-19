العلامة الكاملة| مصر تتصدر مجموعتها في تصفيات المونديال بالفوز على سيراليون بهدفين

انتهت أحداث مباراة مصر وسيراليون، بهدفين دون رد أحرزهما محمود تريزيجيه ليرتفع رصيد مصر ل ٦ نقاط في صدارة المجموعة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وأحرز محمود تريزيجيه، الهدف الأول في الدقيقة ١٩ بعد تمريرة من مصطفى محمد.

وفي الدقيقة 38، حصل لاعب سيراليون تيريس فورنا على بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على حمدي فتحي.

وفي الدقيقة 62 من عمر المباراة، نجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة بينية من محمد صلاح.

ويتواجد منتخب مصر رفقة سيراليون في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب إثيوبيا وغينيا بيساو وجيبوتي وبوركينا فاسو.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

1- مصر (6 نقاط)

2- غينيا بيساو (نقطة)، وله مباراة مع جيبوتي.

3- بوركينا فاسو (نقطة)، وله مباراة مع إثيوبيا.

4- إثيوبيا (نقطة)، وله مباراة مع بوركينا فاسو.

5- سيراليون (نقطة)

6- جيبوتي (بدون نقاط)