إسرائيل تعتقل 100 فلسطيني من قطاع غزة

أفاد تقرير نشرته “تايمز أوف إسرائيل”، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني، ممن يزعم أنهم من نشطاء حماس في قطاع غزة، ونقلتهم إلى إسرائيل؛ للاستجواب، وفقًا لبيان رسمي صادر عن جيش الاحتلال.



ركزت الاعتقالات، التي نفذها جهاز الأمن العام "الشين بيت" والوحدة 504 التابعة لمديرية المخابرات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، على أعضاء قوات النخبة التابعة لحماس، والذين شارك بعضهم في مذبحة 7 أكتوبر، حسب ما افاد به تايمز أوف إسرائيل.

وفي بيان مشترك، أكد الشاباك والجيش الإسرائيلي أنه تم إجراء تحقيقات مكثفة، وتم اعتقال أكثر من 100 ناشط للاستجواب في إسرائيل. ومن بين المعتقلين أعضاء في وحدات مختلفة تابعة لحماس، مثل قوات النخبة، ومجموعة الصواريخ، ومجموعة القناصة، وخبراء المتفجرات، وضباط الخدمات اللوجستية.

وبحسب ما ورد كشف المعتقلون عن معلومات قيمة تتعلق بمواقع الأنفاق تحت الأرض ومجمعات التخزين والأسلحة التابعة لحماس، بالإضافة إلى ذلك، قدموا نظرة ثاقبة حول أساليب العمل التي تستخدمها حماس.

وأكد البيان أن المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال هذه الاستجوابات تخدم القوات المشاركة حاليًا في العمليات البرية والجوية في قطاع غزة. وتوصف المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها بأنها “عالية الجودة وحديثة”؛ مما يسهم في فعالية الجهود العسكرية المستمرة في المنطقة.