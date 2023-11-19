رونالدو يقود البرتغال أمام أيسلندا في ختام تصفيات اليورو

أعلن روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، تشكيل الفريق لمواجهة أيسلندا على ملعب خوسيه ألفالادي، مساء الأحد، ضمن الجولة العاشرة "الأخيرة" من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.

وتحتل البرتغال صدارة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة وضمنت التأهل رسميًا لليورو، بينما تحتل أيسلندا المركز الرابع برصيد 10 نقاط وفقدت حظوظها في التأهل المباشر.

وفيما يلي تشكيل البرتغال:

"كوستا- ماريو- دياز- إيناسيو- كانسيلو- أوتافيو- بالينيا- فيرنانديز- سيلفا- رونالدو- فيليكس".

ويتواجد على مقاعد بدلاء البرتغال: "باتريسيو- سا- جوميز- أنطونيو سيلفا- جيريرو- راموس- جواو نيفيز- هورتا- بروما- روبن نيفيز- جوتا- فيتينيا".

وجاء تشكيل أيسلندا كالآتي:

"فالديمارسون- ثوراينسون- بالسون- إنجاسون- هيرمانسون- وليومسون- جوهانيسون- سيجوردسون- جودموندسون- فينبوجاسون- ثورستينسون".

يشار إلى أن البرتغال تغلبت على أيسلندا في لقاء الدور الأول بهدف دون رد، سجله كريستيانو رونالدو.