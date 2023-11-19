ماكرون لـ نتنياهو : عدد الضحايا المدنيين في غزة كبير جدًا

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العدوان على غزة كلف الكثير من الخسائر المدنية بالقطاع.

وقال ماكرون لـ نتنياهو، إن عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبير جدًا، مذكرًا إياه “بالضرورة المطلقة للتمييز بين الإرهابيين والسكان”، وفقًا لما أعلنه قصر الإليزيه اليوم الأحد.

وتحدث ماكرون أيضًا الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا له أنه “يدين أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين” في الضفة الغربية، وفق الرئاسة الفرنسية.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن اليوم الأحد، أنه بحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات القتال في غزة والوضع على الحدود الشمالية مع لبنان.