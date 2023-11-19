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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تعلن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير علي أسهم شركة النيل للأدوية

شركة النيل للأدوية
شركة النيل للأدوية

أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،

وقالت البورصة في بيان، إن جلسة اليوم شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم النيل للأدوية لعدد 101.250 ألف سهم بقيمة 5.877 مليون جنيه.

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل حققت أرباحاً بلغت 53.84 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 20.83 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 378.73 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 231.33 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكانت شركة النيل للأدوية نفت في بيان سابق لها تلقيها أي عروض للاستحواذ على 20% من أسهم الشركة.

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النيل للأدوية تنفي تلقي أي عروض استحواذ على 20% من أسهمها

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33 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح النيل للأدوية خلال 3 أشهر

مؤشرات سنوية 

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 119.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 89.67 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.005 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 876.78 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

واعتمدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2023- 2024، بصافي ربح  158.4 مليون جنيه.

وتستهدف شركة النيل للأدوية إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.

النيل للادوية القابضة للادوية الصناعات الكيماوية أسهم النيل للأدوية النيل

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