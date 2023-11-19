القومى لثقافة الطفل يعلن القائمة القصيرة لمسابقة الرواية لليافعين

أعلن المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف القائمة القصيرة لمسابقة "رواية اليافعين" والتي أعلن عنها المركز في فبراير الماضي.

وجاءت القائمة القصيرة كالتالى :

- انتصار عبد المنعم عن رواية "أجنحة ليست للطيران".

- رضا سلام عن رواية "هل تصدقون ما حدث؟!".

- صفاء عبد المنعم عن رواية "جدو نعيم".

- عبد العزيز دياب عن رواية "كائنات ورقية".

- مصطفى السيد الششتاوي عن رواية مغامرون في جبل الكنوز.

- هاني قدري عن رواية "متلازمة أمل".

وأكد محمد عبد الحافظ ناصف على أن المركز سيقوم بطباعة الستة أعمال بالقائمة القصيرة، وقريبًا سيعلن المركز عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والذين سيحصلون على الجوائز المادية بجانب طباعة رواياتهم.