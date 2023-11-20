اتحاد السلة يعلن كواليس مفاوضاته مع أوجستي لتدريب منتخب مصر



أكد عمرو مصيلحي، نائب رئيس اتحاد السلة، أنه تحدث مع أوجستي لتدريب المنتخب خلفا لروي رانا.

وقال مصيلحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "روي رانا اقترح استمرار وائل بدر ومحمد سليم لاستكمال المهمة، هناك اجتماع مجلس ادارة غدا وسيتم وضع الأسماء على الطاولة".

وأكمل: "سيتم اتخاذ القرار بشأن الجهاز الفني الجديد، هناك فكرة بتعيين مدير فني مصري بالبطولة العربية ثم التعاقد مع أجنبي بعد ذلك".

وعن أوجستي: "حدث تواصل معه لتدريب المنتخب بالبطولة العربية في ظل توقف الدوري خلال المسابقة، هو المتاح على الساحة كمدرب أجنبي ليتولى تدريب المنتخب بالبطولة"

وأضاف: "نحتاج لمدربين يمتلكون خبرات مثل أوجستي وأحمد مرعي وعمرو أبو الخير وأشرف توفيق".

وأشار: "أوجستي قال لي انه متعاقد مع النادي الأهلي ولا يمكن أن يتولى تدريب المنتخب بالوقت ذاته".

وأتم: "كما تحدث معي عن أنه كان يتمنى تدريب المنتخب ومستعد لذلك لكن بعد انتهاء الدوري في حالة أننا تفاوضنا معه".